سفينة تتعرض لهجوم قبالة ميناء الحديدة باليمن

2022/05/19 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة عسكرية بريطانية تراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط إن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.

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