2022/05/19 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى نائب عن الإطار التنسيقي يوم الخميس، استغرابه من إدراج قانون الدعم الغذائي “الجديد” على جدول اعمال البرلمان دون عرضه على اللجنة المختصة.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي فيصل النائلي؛ إن “الإطار التنسيقي لم يطلع على صيغة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المقدم من رئيس لجنة المالية النيابية ولا يعرف هل هي نفس الصيغة السابقة للقانون المرسل من قبل الحكومة أم ستكون مختلفة”.

وتابع النائلي؛ أنه “بعد عرض مقترح القانون الأمن الغذائي في جلسة اليوم سيكون للإطار التنسيقي رأي آخر ومناقشة مع تحفظنا على رئيس لجنة المالية النيابية بسبب عدم عرض مقترح القانون على أعضاء اللجنة قبل تقديمه إلى رئاسة البرلمان”، مشيرا إلى أن “نواب قوى الإطار التنسيقي ستشارك في جلسة اليوم ولا توجد اي مقاطعة”.

ولفت إلى أن “عرض مقترح القانون الأمن الغذائي بهذه الصورة السريعة يجعلنا قوى الاطار التنسيقي تضع اكثر من علامة استفهام على مقترح القانون الجديد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار الشيعي يستغرب من إدراج “الدعم الغذائي” الجديد على جدول اعمال البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار الشيعي يستغرب من إدراج “الدعم الغذائي” الجديد على جدول اعمال البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).