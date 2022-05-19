“ايرث نيوز” نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان

2022/05/19 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة ايرث نيوز، اليوم الخميس، نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان.

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