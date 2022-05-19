2022/05/19 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من اللواء 51 ضمن قيادة

عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي

والجيش العراقي، اليوم الخميس، عملية

أمنية مشتركة في سلسلة جبال مكحول

بمحافظة صلاح الدين.

وذكر الحشد في بيان اليوم، ان العملية

شم

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