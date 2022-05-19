"لا تؤاخذوني عمري 75 عاماً".. زلة لسان بوش تفضح حقيقة احتلال العراق

2022/05/19 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش

(الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة

لسان وقع فيها حول العملية العسكرية

الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأسبق خلال كلمة ل

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