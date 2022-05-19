ألمانيا.. إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة وتوقيف المهاجم

2022/05/19 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب شخص بإطلاق نار، صباح الخميس، في مدرسة في بريمرهافن في شمال ألمانيا وأوقف المهاجم، كما قالت ناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

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