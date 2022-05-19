القوة الجوية يفضل الصمت بشأن استقالة حكيم شاكر

2022/05/19 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فضل نادي القوة الجوية، التزام الصمت، بشأن مسألة استقالة المدرب حكيم شاكر من تدريب الصقور.وكان مدير المكتب الإعلامي للنادي علاء محمد، قد أكد أمس أن شاكر لم يقدم الاستقالة من تدريب الصقور.ولكن “كابو” الصقور علي المالكي، نشر نص رسالة حكيم شاكر النصية التي أكدت استقالة المدرب من منصبه.وللوصول إلى الحقيقة […]

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