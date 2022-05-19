وكالة نون تنشر نص مشروع قانون الأمن الغذائي المقترح داخل البرلمان

2022/05/19 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، الخميس، نص

مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن

الغذائي والتنمية" المقترح من قبل

اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

وكانت اللجنة قد قدمت أمس الأربعاء هذا

المقترح رئاسة مجلس الن

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