تحذير رسمي من طقس يومي الاحد والاثنين: لاتخرجوا وأغلقوا النوافذ والابواب

2022/05/19 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية

العراقية، اليوم الخميس، تقريرها عن

الحالة الغبارية المتوقعة يومي الاحد

والاثنين المقبلين، مذحرة المواطنين من

الخروج إلا للضرورة.

وقالت في تقريرها، إنه من المتوقع ان

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