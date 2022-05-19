الفايز يكشف عن السيناريو المتوقع في حال فشل مبادرة المستقلين

2022/05/19 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز، اليوم الخميس، السيناريو المتوقع في حال عدم نجاح مبادرة النواب المستقلين في انهاء الانسداد السياسي.وقال الفايز في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “النواب المستقلين لو أرادوا الذهاب الى التحالف الثلاثي او الى الإطار التنسيقي لقاموا بذلك منذ البداية لكنهم اليوم أطلقوا مبادرة خاصة بهم متماشية […]

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