عبارة جديدة ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ما معنى

2022/05/19 | 13:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قيام المزيد من البلدان بإعادة فتح حدودها أمام السياح المتحمسين، ظهرت عبارة جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي "السفر الانتقامي".ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟ وما علاقته بجائحة "كوفيد-19"؟

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