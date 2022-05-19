2022/05/19 | 13:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري ، بعدم التصويت على مسودة قانون الأمن الغذائي دون تحقيق مجموعة مطالب ضرورية لمحافظته .

وقال الحيدري ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس وحضره مراسل وكالة خبر برس ” هناك محاولات لثنينا عن المطالبة بحقوق البصرة وذلك باستهداف مكتبنا من قبل مجموعة ارهابية خارجة عن القانون “، مطالبا الجهات الامنية بتكثيف الجهود لكشف الجناة.

واضاف ، ” نقف مع المتظاهرين في البصرة وتضمينهم في قانون الموازنة وقانون الامن الغذائي، ومنهم خريجو كليات العلوم الذين يتظاهرون منذ ثلاث سنوات للمطالبة بالتعيين اضافة الى العقود والاجور اليومية”.

واكد الحيدري ” خلافا لهذا لن نصوت على قانون الدعم الطارىء او الموازنة العامة ” ، مطالبا بحسم موضوع البترو دولار لاسيما بعد تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بخصوص ارجاع تلك الاموال للمحافظة.

واوضح انه :” تمت مفاتحة وزارة الخارجية لاستدعاء سفير الكويت وتقديم مذكرة احتجاج بسبب الانتهاكات ضد الصيادين العراقيين “.

كما طالب الحيدري ، الجهات المعنية بحسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وتفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير اسوة بدول العالم، فضلا عن ضرورة ايقاف ما يسمى مشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة كار لوجود مخالفات قانونية صريحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة : لن نصوت على قانون الامن الغذائي دون تحقيق هذه المطالب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة : لن نصوت على قانون الامن الغذائي دون تحقيق هذه المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).