كتلة حقوق تدعو حكومة الكاظمي الى تغطية النفاق بواسطة “السلف”

2022/05/19 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت حركة حقوق النيابية، اليوم الخميس، حكومة تصريف الاعمال الى اللجوء لمبدأ السلف لتغطية النفقات.وقال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاني خلال مؤتمر صحفي عقده، في مبنى البرلمان وحضره مراسل ايرث نيوز، إنه “في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي يمر بها العراق وشعبه في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية وعلى الرغم من مرور […]

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