توقيف ياباني هدر مبالغ حكومية طائلة بالمراهنات بعدما تلقاها بالخطأ

2022/05/19 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أُوقف رجل ياباني تلقى عن طريق الخطأ 360 ألف دولار في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، بعدما قال إنه هدر الأموال بمراهنات أجراها عبر الإنترنت، وفق ما أعلنت الشرطة، الخميس 19 أيار.

وأصبح من الصعب على السلطات المحلية أن تسترجع الأموال من الشاب البالغ 24 عاماً الذي أكد أنه سيعيد المبلغ حتى لو قام بذلك على مراحل.

وأثار الخطأ الفادح الذي ارتكبته سلطات بلدة أبو النائية إضافة إلى عدم إعادة الرجل للأموال، غضباً في اليابان، فيما تتناول البرامج الحوارية وضع البلد المالي المعقد.

والشهر الماضي، حول مسؤولون كانوا يقدمون مساعدات نقدية للسكان من ذوي الدخل المنخفض والمتضررين جراء الجائحة، 46.3 مليون ين 3.60 مليون دولار عن طريق الخطأ للرجل.

ورفعت السلطات دعوى قضائية ضد الرجل، الأسبوع الماضي، في محاولة لاستعادة أموالها، بعدما فشلت كل محاولاتها السابقة للاتصال به وبعث رسالة له وحتى زيارته.

وأوضح ضابط في شرطة منطقة ياماغوتشي غرب اليابان، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرجل أُوقف "للاشتباه في انتهاكه قوانين الاحتيال الإلكتروني".

وقال الرجل للشرطة، إنه أنفق المبلغ في كازينوهات عبر الإنترنت، ويشتبه في أنه نقل بعض الأموال إلى حساب مختلف على الرغم من علمه أن المبلغ تلقاه بالخطأ.

وقال رئيس بلدية أبو، نوريهيكو هانادا، للصحافيين، الخميس، إن توقيف الرجل يمثل خطوة باتجاه الوصول إلى الحقيقة"، مضيفاً "لا أظن أنه أنفق المبلغ كله، وأعتقد أن هناك قسماً منه في مكان ما.

ويتلقى موظفو البلدية عدداً هائلاً من المكالمات والرسائل الإلكترونية من مواطنين يعبرون عن سخطهم جراء ما حصل.

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