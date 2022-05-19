"المستقلون الأكثر تضرراً".. حرب التصريحات تعود بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي

2022/05/19 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأتهم عضو تحالف الفتح، المنضوي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، اليوم الخميس، التحالف الثلاثي بممارسة سياسية الإقصاء مع النواب المستقلين.

وقال الحياني، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المستقلين ضاقوا ذرعا من سياسية الإقصاء التي يمارسها التحالف الثلاثي".

وأضاف، إن "ما تعرض له النائب المستقل باسم خشان من تصويت التحالف على منعه من الانضمام لأية لجنة نيابية وكذلك منعه من المداخلات في المجلس هو خير دليل سياسة التحالف الثلاثي في إسكات الآخرين".

وتابع الحياني، ‘ن "المبادرة التي طرحها المستقلون لحل الأزمة السياسية هي بعيدة عن التيار الصدري وقريبة من الإطار التنسيقي".

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