مقدام الجميلي يؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن مشعان الجبوري

2022/05/19 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى النائب محمد عبيد علي الجميلي،

اليوم الخميس، اليمين الدستورية بديلاً

عن مشعان الجبوري.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"محمد عبيد علي الجميلي أدى اليمين

ال

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