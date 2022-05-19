بالاغليية المطلقة.. مجلس النواب يقيل محافظ صلاح الدين

2022/05/19 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على

اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر

الجبوري بالاغليية المطلقة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"مجلس النواب صوت على اقالة محافظ

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