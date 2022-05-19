المحكمة الاتحادية العُليا ترد على استفسار رئيس الجمهورية

2022/05/19 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت المحكمة الاتحادية العليا، على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية

وكان رد المحكمة الاتحادية والموقع من رئيسها بأن قرار هذه المحكمة المتضمن تفسير عبارة تصريف الامور اليومية التي وردت في الدستور إذ تضمن القرار إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد والثانية عند حل مجلس النواب .

جاء في المادة الرابعة والستين اولا من الدستور وفي كلتا الحائتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب التي تشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه.

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