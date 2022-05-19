2022/05/19 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منح فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب بطولة الدوري الأوروبي، الأندية الألمانية الفرصة لرفع عدد مقاعدها في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا إلى خمسة مقاعد لأول مرة في التاريخ.وتوج آينتراخت فرانكفورت الألماني الأربعاء، بطلا للمسابقة الأوروبية بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.[…]

ظهرت المقالة لأول مرة في التاريخ..



5 أندية ألمانية في دوري أبطال أوروبا أولاً على ايرث نيوز.

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