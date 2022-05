زلة لسان بوش...

2022/05/19 | 14:15 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن غزو العراق بالخطأ بأنه "وحشي" و"غير مبرر"، قبل أن يصحح كلامه ليقول، إنه كان يقصد الإشارة إلى حرب روسيا على أوكرانيا.

وأدلى بوش بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس الأربعاء، 18 مايو (أيار)، بينما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

وقال بوش، "النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد شن غزو وحشي غير مبرر بالمرة للعراق"، قبل أن يصحح كلامه ويهز رأسه قائلاً: "أقصد لأوكرانيا".

وألقى مازحاً باللوم في الخطأ على عمره حيث انفجر الجمهور بالضحك.

وفي عام 2003، عندما كان بوش رئيساً، قادت الولايات المتحدة غزواً للعراق بسبب أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها مطلقاً.



وأدى الصراع المطول إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد عدد أكبر بكثير.

وسرعان ما انتشرت تصريحات بوش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على "تويتر" وحده بعد أن قام مراسل "دالاس نيوز" بنشر المقطع.

وشبه الرئيس الأميركي السابق أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل، بينما ندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشنه حرباً على أوكرانيا في فبراير (شباط).

