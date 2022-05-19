شاهد كيف يصد متطوعون أوكرانيون التقدم الروسي في روسكا لوزوفا

2022/05/19 | 14:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كان ينهال ذات مرة على ثاني أكبر المدن، خاركيف، يسقط الآن على روسكا لوزوفا، ورغم إعلان أوكرانيا أنه تم تحرير هذه المنطقة قبل أكثر من أسبوعين، لكن الأمر ليس بهذه البساطة أبدًا.

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