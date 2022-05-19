شاهد بالفيديو.. صدامات بين خريجي معهد الموانئ وقوات الشغب أمام بوابة الشركة العامة لموانى العراق بالبصرة

2022/05/19 | 14:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MHyhoKR3uXE

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