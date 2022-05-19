استقالة خمسة نواب من حركة امتداد

2022/05/19 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن خمسة نواب عن حركة امتداد استقالتهم من الحركة بسبب ما وصفه بـ ” تفرد الامين العام للحركة بالقرارات التي تمثل موقفا رسميا للحركة ” ، وهم داود العيدان ومحمد نوري ونيسان الزاير ونداء الكريطي وكاظم الفياض .

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