مها الدوري تنتقد المحكمة الاتحادية : نحن اعلى سلطة رسمية منتخبة في البلد

2022/05/19 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت النائب عن الكتلة الصدرية مها الدوري ، رفض المحكمة الاتحادية اقرار مشروع قانون الامن الغذائي.

وقالت الدوري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، ان ” المحكمة الاتحادية استجابت للنائب باسم خشان وتجاهلت ٣٠٠ نائب ، دون مراعاة الاحتياجات الضرورية الماسة لابناء الشعب للخدمات والغذاء والدواء “.

و اتهمت ، المحكمة الاتحادية بعدم الاستماع إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، مؤكدة :” نحن في مجلس النواب اعلى سلطة منتخبة رسميا في البلد “.

واضافت ، أن ” البرلمان هو من اوجد المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية ولن نسمح للمحكمة الاتحادية بتجاهل صوت ممثلي الشعب في البرلمان العراقي “، مطالبة اعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب العراقي الذي منحهم الثقة بأن يثبتوا بأنهم أعلى سلطة في البلد .

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