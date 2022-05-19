2022/05/19 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشر مجلس النواب، اليوم الخميس، بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس النواب باشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يباشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يباشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).