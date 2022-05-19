القبض على سبعة سوريين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود العراقية- السورية

2022/05/19 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الخميس، عن القبض على سبعة سوريين اثناء محاولتهم تجاوز الحدود العراقية- السورية.وذكرت قيادة المنطقة السادسة التابعة لحرس الحدود في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية-السورية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تمكن الفوج الثاني في اللواء التاسع عشر في قيادة المنطقة السادسة حرس حدود وبكمين محكم من القبض على سبعة اشخاص من الجنسية السورية اثناء محاولتهم تجاوز الحدود العراقية- السورية".وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة".

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