نائب مستقل يتحدث عن مخالفات قانونية باستثمار شركة كار للمحطات الكهربائية

2022/05/19 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالب النائب المستقل عن محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الخميس، بايقاف استثمار المحطات الكهربائية من قبل شركة كار، لمخالفات قانونية صريحة.

وقال الحيدري في موتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن هناك “محاولات لمنع المطالبة بحقوق محافظة البصرة وذلك من خلال استهداف مكاتب المحافظة من قبل مجموعة ارهابية خارجة عن القانون”، داعياً “الجهات الامنية الى تكثيف الجهود لمتابعة الجناة”.

وطالب الحيدري “بحسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”، مشيرا الى “مفاتحة وزارة الخارجية لاستدعاء سفير الكويت وتقديم مذكرة احتجاج بسبب الانتهاكات ضد الصيادين العراقيين”.

وأكد، “ضرورة ايقاف ما يسمى بمشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة كار لوجود مخالفات قانونية صريحة”، داعيا الى “تفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير اسوة بدول العالم”.

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