مجلس النواب العراقي يصوّت على اقالة محافظ صلاح الدين

2022/05/19 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان صوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، على اقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبر بأغلبية مطلقة.وعلّق رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، الخميس، على تصويت مجلس النواب بإقالة محافظ صلاح الدين من منصبه، مشيراً الى ان 200 نائب وقعوا طلب الإقالة لأن المحافظ المقال فضح “زميلهم”.وقال الجبوري في تغريدة على تويتر، إن “المحافظ […]

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