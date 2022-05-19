استثناء المراكز الامتحانية في بغداد من القطع المبرمج للكهرباء

2022/05/19 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجهت محافظة بغداد، اليوم الخميس، المديريات العامة للتربية في العاصمة، تزويدها باسماء المراكز الامتحانية لغرض استثنائهم من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية.

واكد معاون محافظ بغداد لشؤون التربية الاستاذ أركان البياتي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم حصول موافقة مدير عام توزيع كهرباء بغداد بالتنسيق مع المحافظ محمد جابر العطا على استثناء المراكز الامتحانية والمدارس في عموم مناطق العاصمة من القطع المبرمج للكهرباء وتجهيزهم طيلة فترة اوقات الامتحانات، بغية تخفيف عن كاهل الطلبة وهم يؤدون امتحاناتهم فضلا عن تقديم الدعم اللازم لهم وتوفير وسائل الراحة".

ودعا البياتي، "جميع مديريات التربية الى تزويد المحافظة بقوائم اسماء المراكز الامتحانية في العاصمة، من اجل العمل على استثنائهم من ساعات القطع المبرمج للكهرباء خلال فترة الامتحانات".

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