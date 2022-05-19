مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع

2022/05/19 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انهى مجلس النواب، اليوم الخميس، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع.

وقال المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

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