الدوري تصوب باتجاه المحكمة الاتحادية: استجابت لخشان وتجاهلت 300 نائب

2022/05/19 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذرت الدوري من مجاعة قد يواجهها الشعب.

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