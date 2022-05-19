المصارف البريطانية تغلق مزيداً من الفروع .. والحكومة تضمن توفر الأوراق النقدية

2022/05/19 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة البريطانية ، ( أمس الأربعاء 18 أيار 2022) ، أنها ستصدر تشريعات تسمح بتسهيل تعامل المواطنين البريطانيين بالأوراق النقدية ، في ظل تزايد إغلاق المصارف فروعها في هذا العصر الرقمي.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان “سيستفيد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة من تشريعات جديدة لحماية تعاملهم بالأوراق النقدية”.

وبموجب هذه التشريعات “سيتم منح صلاحيات جديدة لهيئة تنظيم السلوك المالي” وسلطة على أكبر المصارف في بريطانيا “لضمان توافر تسهيلات السحب والإيداع النقديَّين في جميع أنحاء البلاد”.



ولم توضح وزارة الخزانة كيف ستضمن الوصول إلى السيولة.

المصدر : أ .ف.ب

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