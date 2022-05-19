أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

2022/05/19 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي “الصفح” الخميس من أرملة المدني الأوكراني الذي قُتل، كما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس خلال جلسة استماع في محكمة في كييف.

وقال فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في 28 شباط/فبراير مخاطبا أرملته كاترينا تشيليبوفا “أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح”.

ويواجه شيشيمارين احتمال سجنه مدى الحياة في أوكرانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب والقتل العمد.

وقال للمحكمة إنه أطلق النار على الرجل الستيني بينما كان وغيره من الجنود الروس ينسحبون ويحاولون إعادة الانضمام إلى وحداتهم في روسيا.

وعثر الجنود على سيارة مدنية من طراز “فولكسفاغن” قاموا بسرقتها.

وقال شيشيمارين “أردنا التوجّه إلى مكان وجود جيشنا والعودة إلى روسيا… بينما كنا نقود السيارة على الطريق رأينا رجلا.



كان يتحدّث إلى الهاتف وقال إنه سيبلّغ عنا”.

وذكر أن جنديا روسيا آخر في السيارة، قال إنه لم يكن قائده ووصفه بأنه جندي “مجهول”، “طلب مني إطلاق النار”.

وأفاد المحكمة “بدأ يقول بنبرة قوية إن علي إطلاق النار”.

وتابع “قال إنني سأشكل خطرا إن لم أفعل ذلك.



أطلقت النار عليه (الرجل الأوكراني) من مدى قصير وقتل”.

وحدّق الجندي الشاب في الأرض بينما أدلت كاترينا تشيليبوفا بشهاداتها حول مقتل زوجها.

ويتوقع أن يحاكم غيره من الجنود في أوكرانيا قريبا، في وقت تفيد كييف بأنها فتحت آلاف القضايا المرتبطة بجرائم الحرب منذ أطلقت موسكو غزوها.

المصدر : أ ف ب

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