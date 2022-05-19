2022/05/19 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم، عن قائمة حكام كأس العالم 2022.وخلت القائمة من تواجد أي حكم عراقي سواء كان حكماً للساحة أو مساعداً أو حكم “فار”.

ظهرت المقالة خالية من العراق..



“فيفا” يعلن قائمة حكام مونديال 2022 أولاً على ايرث نيوز.

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