2022/05/19 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة لحظة اقتراب مركبة فضائية تدور حول الشمس لمسافة قريبة جدا في مقطع نادر يظهر تفاصيل لظواهر تحدث على الشمس لم تر من قبل، وفقا لموقع " Science alert".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أقرب نقطة.. فيديو للشمس كما لم نرها من قبل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أقرب نقطة.. فيديو للشمس كما لم نرها من قبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).