2022/05/19 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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(واع) تنشر مقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:34

واع/

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