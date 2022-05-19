العراق قد يواجه خطر المجاعة.. الدوري تهاجم المحكمة الاتحادية: البرلمان أوجدها ولن نسمح لها بتجاهل صوت الشعب

2022/05/19 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عن الكتلة الصدرية مها

الدوري، اليوم الخميس، من أن الشعب

العراقي قد يواجه خطر المجاعة بسبب عدم

إقرار قانون "الأمن الغذائي".

وقالت الدوري خلال مؤتمر صحفي عقدته في

مبنى البرلمان، إن "المحكمة

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