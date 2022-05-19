باحث عراقي: العتبة الحسينية تنجز أضخم مشروع إنساني في العالم والأكبر في تاريخ العراق والمنطقة (فيديو)

2022/05/19 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الباحث والصحفي العراقي الدكتور

مظفر قاسم حسين، ان العتبة الحسينية

المقدسة انجزت أضخم مشروع إنساني في

العالم والأكبر في تاريخ العراق

والمنطقة، وقدم شكره إلى المرجعية

الدينية العليا في النجف

الأشرف،

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