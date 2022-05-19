مصرع مواطن وإصابة ستة أشخاص جرّاء حادث سير في ديالى

2022/05/19 | 15:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس الموافق 19 أيار 2022 بمصرع مواطن وإصابة 6 أشخاص جراء حادث سير بين 3 مركبات في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة “خبر برس” (واخ)، إن “مواطناً لقي مصرعه، فيما اصيب 6 آخرين، بينهم إمرأة في حادث سير لثلاث مركبات في آن واحد بسبب الاجتياز الخاطى على طريق إمام ويس (60 كم شمال شرق بعقوبة)”.

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