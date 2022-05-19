بايدن يزور آسيا في رحلة يخيّم عليها شبح تجربة نووية كورية شمالية محتملة

2022/05/19 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 15 أيار/مايو 2022 للرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن © ا ف ب ستيفاني رينولدز واشنطن (أ ف ب) – مدعوما بفكرة أنه نجح في توحيد صفوف الغرب ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا الخميس لتأكيد طموحات الولايات المتحدة في المنطقة، لكن شبح تجربة […]

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