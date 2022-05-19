الأمم المتحدة تنتقد إلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان

2022/05/19 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلغاء حركة “طالبان” للجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان.وقالت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، إنها شعرت “بالفزع” من قرار حل لجنة حقوق الإنسان المستقلة الذي أعلن يوم الثلاثاء.وأضافت: “أنجزت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عملا استثنائيا في ظروف بالغة الصعوبة على مدى سنوات […]

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