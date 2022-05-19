المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لـCNN عن قضية علاء عبدالفتاح: نضغط على أعلى المستويات

2022/05/19 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت روزي دياز، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح لـCNN بالعربية، الخميس، أن حكومة بلادها "تضغط على أعلى المستويات" في قضية علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي المصري الذي حصل على الجنسية البريطانية مؤخرا.

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