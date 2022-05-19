2022/05/19 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم تنشر نص مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

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