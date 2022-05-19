2022/05/19 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZgHrB9a038c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرصة أخيرة... مبادرة جديدة من الديمقراطي الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرصة أخيرة... مبادرة جديدة من الديمقراطي الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).