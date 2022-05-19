2022/05/19 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارج جدران المدرسة محمد سيف المفتي كنت أعتقد أن المغامرين أبعد ما يكونون عن الفلسفة حتى قرأت كتاب “عن كل شيء تعلمته خارج المدرسة” للكاتب Erling Kagge هذاالرجل الذي حقق مغامرته وحلمه في الوصول إلى نهايتي القطبين الشمالي والجنوبي وبلغ قمة جبل افريست وبعدها حقق حلمه بتأسيس دار نشر تحمل اسمه، كتب كتابه بطريقة […]

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