2022/05/19 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يُغير على وكر لـ”داعش” شمالي بغداد ويقتل 3 إرهابيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/19 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يُغير على وكر لـ”داعش” شمالي بغداد ويقتل 3 إرهابيين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يُغير على وكر لـ”داعش” شمالي بغداد ويقتل 3 إرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).