2022/05/19 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "فالطلاق، هو في بعض الأحيان الاختيار الوحيد الحقيقي لبداية جديدة بدلا من الاستمرار في حياة تعيسة تقتل أرواحنا ببطء، تحت مسميات دينية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلاق حق إنساني.. أنقذوا ماري مجدي! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلاق حق إنساني.. أنقذوا ماري مجدي! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).