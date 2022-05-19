في الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال المفكر العربي الكبير الشهيد مهدي عامل/ - أحمد زوبدي

2022/05/19 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي اغتيل مهدي عامل، غرامشي العرب، في ١-;-٨-;- أيار/مايو ١-;-٩-;-٨-;-٧-;-، وهو في طريقه إلى معهد الدراسات الإجتماعية ببيروت (لبنان)، كأستاذ متفرغ في المنهجيات والفلسفة السياسية، من قبل القوى الظلامية التي كان مهدي عامل في مواجهة فكرية وممارساتية صريحة معها ومع القوى الرجعية المسيطرة في الساحة اللبنانية.الشهيد مهدي عامل منظر كبير للمجتمع الطائفي الذي يكون المجتمع اللبناني الأنموذج ......





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