اطراف الازمة العراقي كفاكم صراعاً .. الحل داخل حقائبكم - علي عرمش شوكت

2022/05/19 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت هنالك مثل شعبي في الريف العراقي يقول : { الذي يكسرها يحش لها } بمعنى يأتي بالحشيش " العلف " للدابة التي كسر ساقها لانها غدت لن تتمكن من الذهاب الى المراعي..



قصدنا هنا اطراف الازمة التي غدت تسرّب بعضاً من لهيب انفجارها الذي سيكون اول وقوده ذات الاطراف المتقاتلة على المال السحت والنفوذ السلطوي المنفلت.



ان كل طرف منهم يضغط على الطرف الاخر التنازل له .



حتى يتجاوز بعضهم على الاسس الدستورية .



والانكى ......





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