ذي القرنين خرافة ام حقيقة تاريخية؟ - باسم عبدالله

2022/05/19 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله ذي القرنينخرافة ام حقيقة تاريخية؟ننتقل للجزء المكمل لسورة الكهف بعد ان عرجنا لقصة اصحاب الكهف، وهذه القصة الثانية في السورة، من القصص التي اشار اليها القرآن على انها من نتاج الوحي الإلهي.



القصة تبدأ من الفقرة 83 الى الفقرة 98 فلقد اخبرنا القرآن ان ذي القرنين بنى سداً محكماً حجز فيه شعب يأجوج ومأجوج اذ كانوا يتسببوا الأذى والخوف للأقوام الأخرى.



بحسب السورة القرآنية، اطلق عليه لقب ذي الق ......





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